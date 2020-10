Calciomercato Juventus: bianconeri sul talento del Barca grazie a Mendes

La Juventus potrebbe coltivare qualche speranza e approfittare della situazione riguardante Ansu Fati, il giovanissimo attaccante classe 2002 della nazionale spagnola e del Barcellona. Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate dal portale “Sport”, il ragazzo potrebbe infatti entrare in conflitto con i blaugrana per quanto concerne la richiesta del rinnovo del proprio contratto, infatti, il suo agente Jorge Mendes, starebbe spingendo per il rinnovo con corposo aumento di stipendio. In questo momento il contratto dell’attaccante a Barcellona ha scadenza fino al 2022.

Il contratto di Ansu Fati con il Barcellona, come dicevamo poc’anzi, scade nel 2022, e, in caso di mancato accordo fra le parti, visto che il giocatore vuole un corposo aumento che in questo momento il Barcellona non sembra intenzionato a soddisfare, Mendes, che è in ottimi rapporti con Fabio Paratici e tutta la dirigenza bianconera, potrebbe favorire i bianconeri nella corsa all’acquisto del ragazzo.

Un’opportunità certamente da non sottovalutare viste le qualità dell’attaccante. Abbiamo visto come la rosa bianconera già in questa sessione di mercato si sia rinforzata proponendo giovani che sono già certezze per il presente oltre che per il futuro, in tal senso Ansu Fati è esattamente questo. L’ausilio del super agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, potrebbe risultare fatale.

Ma sulla lista della spesa di Paratici anche per volontà del maestro, c’è già un nome per la sessione di mercato invernale: stiamo parlando di Houssem Aouar. Il 21enne centrocampista francese era già stato corteggiato lungo tutto il corso del mercato invernale, tanto che i bianconeri sembravano ad un passo. Ora si tornerà all’assalto per un profilo che fa – letteralmente – impazzire il nuovo tecnico della Juventus. Aouar potrebbe ricoprire il ruolo di regista a mediana e dare ulteriore qualità tecnica nella rosa del maestro. Il Lione chiede 50 milioni di euro.