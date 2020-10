Pirlo ha deciso il rinforzo per il mercato invernale, si punterà su un’altra pedina del centrocampo, vecchio pallino dei bianconeri: Aouar

La Juventus ha deciso, o meglio, Pirlo lo ha fatto. I bianconeri già nella scorsa sessione di mercato avevano praticamente chiuse per un profilo che piaceva molto a Paratici ma che alla fine, poi, non è arrivato. È infatti da tempo che la Juventus sta però continuando a lavorare sul talentoso Houssem Aouar. La stessa del Lione è considerato il futuro del centrocampo, un giocatore dal talento unico che farebbe le fortune di qualsiasi squadra, Pirlo lo sa e avrebbe richiesto come primo rinforzo di gennaio proprio l’acquisto del francese già, ricordiamolo, molto vicino nella scorsa sessione di mercato estivo. Per portarlo in bianconero il Lione di Rudi Garcia chiede 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Pirlo ha deciso: arriva a gennaio!

Il centrocampista è da tempo uno dei pallini della dirigenza bianconera. Precisamente, da quando, nella gara d’andata degli ottavi di finale della scorsa Champions, fece – letteralmente – faville contro i bianconeri, sfida purtroppo persa dalla Juventus di Sarri. Il talento del Lione, Houssem Aouar avrebbe il benestare di Pirlo che sarebbe ormai letteralmente innamorato delle qualità del 21enne e avrebbe chiesto alla dirigenza di metterlo in cima alla lista degli acquisti da effettuare nella sessione invernale di gennaio.