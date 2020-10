Marcello Lippi ha scritto negli anni passati delle pagine importanti, piene di trionfi e di gioie come allenatore della Juventus.

Un ricordo su tutti, per i tifosi, è ovviamente l’immagine che lo vede alzare la Champions League nel 1996, l’ultima conquistata dalla squadra bianconera. Con la quale da allenatore Lippi è riuscito a vincere anche per cinque volte il campionato. Logico che un uomo di calcio come lui sia entrato di diritto nella storia del club. Dopo l’esperienza, anche questa vincente, come ct dell’Italia ai mondiali 2006 e le ultime esperienze in Cina Lippi ha preso una importante decisione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole Demiral: la contropartita di Pirlo…