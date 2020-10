Marcos Alonso alla Juventus, calciomercato: ecco il motivo del “no”

Calciomercato Juventus, negli ultimi giorni di contrattazioni il profilo di Marcos Alonso è stato accostato con una certa insistenza alla compagine bianconero. Tuttavia, come rivela il bianconero.com, la trattativa con il Chelsea è saltata a causa dell’ingaggio troppo elevato percepito dal terzino.

Calciomercato Juventus Marcos Alonso Chelsea/ La sessione di calciomercato è appena concluso, ma i rumours e le indiscrezioni continuano a susseguirsi senza alcuna soluzione di continuità. Al centro di queste voci c’è inevitabilmente la Juventus, che ha monopolizzato le contrattazioni nella finestra di mercato appena concluso. Il club bianconero, dopo aver concluso l’affare relativo a Federico Chiesa, è stato a un passo dal sì definitivo, anche per Marcos Alonso, ma la trattativa è saltata sul più bello quando tutto lasciava presagire il lieto fine.

Come riportato da il bianconero.com, infatti, il motivo della mancata conclusione dell’affare è da ascrivere alla proposta di ingaggio dello spagnolo, considerata troppo elevata dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris. L’entourage dell’ex Fiorentina avrebbe richiesto un quadriennale a circa 4,5 milioni più bonus a stagioni, oggettivamente eccessivi per quello che comunque sarebbe stato ingaggiato come sostituto di Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, chi sarà il vice Alex Sandro?

Ciò non toglie il fatto che quello di Marcos Alonso sia un profilo che piaccia e non poco al club bianconero, che però non vorrebbe fare follie per acquistarlo dal Chelsea. Si vociferava a tal proposito di un possibile prestito con diritto di riscatto tramutato in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, ma la trattativa si è clamorosamente arenata. La Juve, del resto, aveva fatto dei sondaggi anche per un altro giocatore dei Blues: Emerson Palmieri, oggetto del desiderio anche dell’Inter.

Alla fine Paratici ha deciso di non affondare il colpo per nessuno dei due calciatori in questione, rimandando ogni possibile discorso alla sessione invernale, laddove il lungodegente Alex Sandro non dovesse rispettare la tabella di marcia del suo recupero.