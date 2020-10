Zidane alla Juventus, calciomercato: Ramos e Modric lo seguono?

Calciomercato Juventus, si susseguono senza soluzione di continuità le voci inerenti un possibile esonero di Zinedine Zidane. le recenti sconfitte contro Shakhtar e Cadice hanno reso la panchina di Zizou più traballante che mai, con due suoi fedelissimi che potrebbero seguirlo.

Calciomercato Juventus Zidane/ Che Zidane piaccia alla Juventus, di certo non è un mistero. Andre Agnelli in più di una conferenza stampa ha speso parole al miele per Zizou, al quale è legato da una forte amicizia, consolidata con il tempo. Nel momento in cui l’addio di Sarri sembrava essere scontato, il nome dell’ex centrocampista proprio della Juve è tornato prepotentemente in auge, anche se poi la trattativa non è andata in porto per l’ostracismo di Florentino Perez. Tuttavia, dopo alcuni mesi, lo scenario sembra essere clamorosamente cambiato.

Dopo le ultime sconfitte rimediate contro Cadice in campionato e Shakhtar in Champions League, la panchina del tecnico francese ha ripreso a scricchiolare pericolosamente. I senatori dello spogliatoio sono ancora dalla sua parte, ma due di questi, Modric e Sergio Ramos, potrebbero ben presto fare le valigie. Entrambi i calciatori non hanno ancora trovato l’accordo per il prolungamento die rispettivi contratti, con Perez che proporrebbe ad entrambi un contratto annuale, a fronte del biennale richiesto dai top player.