Il piano dei catalani è quello di giocatore la sfida di Champions contro la Juventus con il pubblico allo stadio, ecco il piano:

La Juventus mercoledì sera incontrerà gli spagnoli del Barcellona nella super sfida di Champions League all’Allianz Stadium. Una partita che i bianconeri sperano di vivere insieme al proprio fenomeno Cristiano Ronaldo che ancora non è risultato negativo nel tampone, ma la nuova regola Uefa prevede che il giocatore deve risultare negativo al tampone almeno 48 h prima del match di Champions, dunque, c’è ancora speranza di vedere il fenomeno portoghese contro il rivale più importante di sempre, Lionel Messi. Un super match che avrà, ovviamente, gli occhi di tutto il mondo del calcio proprio per il tenore dei giocatori in campo. Proprio per questo motivo la società spagnola ha in mente, per la gara di ritorno che si disputerà al Camp Nou, di giocare il match con il pubblico: un piano che vedrebbe la presenza di almeno 5.000 tifosi sugli spalti.

Barcelonna Juventus, Champions League: si gioca con il pubblico?

Per la sfida di ritorno dell’8 dicembre, che chiuderà anche la fase ai gironi di Uefa Champions League, in tale occasione i blaugrana sperano di avere il grande ritorno dei tifosi sugli spalti. Il club, infatti, avrebbe inviato alle autorità sanitarie locali un protocollo di sicurezza che possa consentire l’ingresso fino a 5000 spettatori al Camp Nou. Un protocollo che avrebbe dunque validità solamente in competizioni europee, dunque, nella Champions League, visto che ad esempio a Madrid il governo nazionale non intende, almeno per il momento, riaprire gli stadi durante il campionato.