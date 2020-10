Florentino Perez il patron del Real Madrid ha parlato del futuro di Marcelo dicendo che a gennaio andrà via.

Al Real Madrid non sembra una situazione distesa. Dopo la brutta sconfitta di Champions League in casa blancos si parla già di rifondazione, una volontà del presidente stesso, Florentino Perez, che avrebbe già espresso la volontà di cambiare molti degli attuali titolarissimi della rosa di Zidane, lo stesso allenatore francese potrebbe rischiare l’esonero. Come abbiamo già visto ieri, oltre al capitano Sergio Ramos, un’altra pedina – fondamentale – della difesa potrebbe già essere ai saluti. Secondo infatti un indiscrezione di ‘Don Balon’, il patron dei Merengues avrebbe perso la pazienza con alcuni giocatori fra cui, il laterale brasiliano Marcelo, già finito antecedentemente nella lista mercato della Juventus. Un occasione che potrebbe già avverarsi nel mercato invernale.

Calciomercato Juventus, occasione dal Real: “A gennaio se ne va…”

Sembra infatti che Florentino Perez abbia detto al alcuni giocatori, fra cui Marcelo, “A gennaio fai le valigie”. Una situazione che sembra tutt’altro che distesa in casa blancos, con il Real Madrid arrivato ad un punto che sancirà, molto probabilmente, una rifondazione totale non risparmiando nessuno, nemmeno i big di un tempo. Marcelo dunque potrebbe essere l’occasione di gennaio, il laterale classe 1988, oltre alla grandissima tecnica è un caro amico di Cristiano Ronaldo, fra i due c’è un feeling pazzesco soprattutto sul campo, infatti abbiamo avuto modo di vedere proprio ai tempi in cui CR7 giocava al Real Madrid come la coppia abbia saputo fare la differenza soprattutto in campo internazionale.