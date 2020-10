Casemiro alla Juventus, calciomercato: pronta l’offerta al Real Madrid?

Juventus, Casemiro potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato: secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse su Don Balon, il brasiliano è valutato circa 70 milioni di euro dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus Casemiro/ Il Real Madrid al momento non è una polveriera, ma potrebbe ben presto diventarla. Le ultime deludenti prestazioni contro Shakthar e Cadice hanno fatto scattare il campanello d’allarme nei Blancos, che si avviano ad un vero e proprio ricambio generazionale. Con la panchina di Zinedine Zidane piuttosto traballante ( tra i nomi per sostituirlo spicca quello di Massimiliano Allegri), e con i vari Sergio Ramos, Modric e Marcelo che sembrano in procinto di cambiare aria, un altro “veterano” potrebbe alla fine lasciare la capitale spagnola.

Si tratta niente di meno che di Casemiro: il brasiliano classe ’92 non è sul mercato, ma a fronte di un’offerta importante potrebbe fare le valigie. Un’offerta nell’ordine dei 70 milioni di euro: questa è la valutazione che il Real fa del mediano, vero e proprio frangiflutti davanti alla difesa che in molte gare ha garantito equilibrio e solidità alla fase difensiva. Ne sa qualcosa proprio la Juventus: nella finale di Cardiff fu proprio una botta del brasiliano deviata da Bonucci a regalare il momentaneo e decisivo vantaggio a Cristiano Ronaldo e compagni. La dirigenza di corso Galileo Ferraris studia con molto interesse la situazione, decisa a piazzare l’affondo decisivo qualora Casemiro manifestasse effettivamente l’intenzione di chiudere qui la sua esperienza al Real.

Calciomercato Juventus, occasione Casemiro: lo scenario

Al momento tra Casemiro e la Juventus non c’è stato nient’altro che un timido contatto, che non è andato oltre a dei sondaggi di tipo informativo. Il calciatore piace a molti club della Premier League, che avrebbero cominciato a tessera la tela con l’entourage del brasiliano. Parlare di una trattativa in corso appare non solo prematuro, ma anche fuorviante: ciò non toglie che, con il passare dei mesi, laddove la Juventus dovesse entrare nell’ordine di idee di mettere sul piatto una cifra importante, non si possa concretizzare quello che oggi appare soltanto come un sogno di metà autunno. Shakespeare ci perdoni per l’inconsueto mash up.

