Cristiano Ronaldo, cosa dice il protocollo per il rientro del Re

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19 sebbene non abbia sintomi e si stia allenando regolarmente a casa sua. Ecco che dice il protocollo.

In attesa che arrivino buone notizie dalla casa di Cristiano Ronaldo, la Juventus studia come sopperire all’assenza del suo fuoriclasse. Andrea Pirlo gli sta tenendo caldo il posto in attacco, sapendo che può cintare sulla buona lena di Alvaro Morata. Il portoghese oggi finisce la quarantena: farà un nuovo tampone. Ci vuole l’esito negativo entro martedì per vederlo in campo contro il Barcellona. A ieri ancora non risultava essersi negativizzato e la cosa inizia a preoccupare e non poco i vertici del club. La supersfida con Messi è a rischio, così come il risultato finale per i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, scocca l’ora della Joya. Pirlo ridisegna la Juventus

Cristiano Ronaldo e il protocollo della Serie A