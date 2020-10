Dybala, scocca l’ora della Joya. Pirlo ridisegna la Juventus

Pirlo sta pensando di affiancare Dybala a Morata nella sfida contro il Verona. C’è il ballottaggio tra Kulusevski e Ramsey nella Juventus.

Andrea Pirlo sta pensando di dare minuti a Paulo Dybala. L’allenatore bianconero ha bisogno dei suoi fuoriclasse in vista della sfida al Barcellona in vista di mercoledì. Per averli a disposizione deve dare minuti alla Joya contro il Verona. Pertanto può partire dal 1′ contro il club scaligero. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il numero dieci della Juventus ha ottime chance di comparire nella formazione titolare. Dopo Crotone, infatti, l’argentino è entrato nella ripresa a Kiev. Adesso toccherà a lui.

Dybala in tandem con Morata

Domenica Pirlo dovrà fare a meno di sicuro di Chiesa, espulso a Crotone tra mille polemiche. Occhio anche a Frabotta al posto di Bernardeschi, perché è mancino e sulla fascia sinistra c’è bisogno di elementi di ruolo. In attacco, come detto sopra, Dybala si candida per una maglia da titolare dopo i primi minuti stagionali giocati in Champions contro la Dinamo Kiev. Il numero 10 potrebbe giocare in coppia con il vecchio amico Morata, con Kulusevski rifinitore. Lo svedese è in ballottaggio con Ramsey, che potrebbe rifiatare in vista del Barcellona. L’opzione B è la coppia Morata-Kulusevski con Ramsey trequartista, ovvero lo stesso attacco che ha iniziato contro la Dinamo.