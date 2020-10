Juventus, Mckennie guarito dal Coronavirus: il comunicato del club

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato la negatività dell’ultimo tampone effettuato da Weston Mckennie, che ora potrà ritornare agli ordini di Andrea Pirlo

Juventus Mckennie coronavirus/ Buone notizie in casa Juventus. In una nota apparsa in tarda serata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha dato dei ragguagli in merito alle condizioni di salute di Weston Mckennie, fermo ai box per la positività contratta al Covid 19. Come spiega il club campione d’Italia, l’esito dell’ultimo tampone a cui è stato sottoposto l’ex Schalke ha dato esito negativo: l’americano potrà dunque ritornare regolarmente ad allenarsi agli ordini di Andrea Pirlo. Ecco la nota del club:

Leggi anche–>Pogba alla Juventus, calciomercato: il dietrofront apre al clamoroso ritorno

“Weston Mckennie ha effettuato, come da protocollo, il tampone con test diagnostico, il cui esito è stato negativo. Ragion per cui il calciatore non è più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.”