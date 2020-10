Juventus, a Verona in tre si contendono la fascia sinistra

La Juventus è ormai concentrata verso il prossimo impegno di campionato che la vedrà opposta al Verona di mister Juric.

Anche in questo campionato la formazione scaligera sta confermando quanto di buono fatto vedere nell’ultimo torneo. Ovvero grande organizzazione tattica, solidità difensiva e la capacità di palleggiare in mezzo al campo con qualità. Insomma un avversario che la Juve farà bene a non sottovalutare se vorrà riuscire a portare a casa i tre punti. Di sicuro Andrea Pirlo deve gestire al meglio il suo organico, che purtroppo vede delle importanti assenze tra cui quelle di McKennie, Ronaldo, Chiellini e Alex Sandro. Non ci sarà nemmeno Chiesa, squalificato dopo il rosso rimediato a Crotone. E allora quale soluzione ha in mente il tecnico per la fascia sinistra?

