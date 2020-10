Palmieri alla Juventus, calciomercato: spunta il Napoli nell’affare

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri è stato a un passo dal trovare l’accordo con i bianconeri, saltato però quando mancavano pochi minuti alla chiusura ufficiale della sessione estiva. L’italo brasiliano piace anche all’Inter, ma nelle ultime da segnalare l’interessamento del Napoli.

Palmieri Juventus Calciomercato Napoli/ Dopo aver concluso l’affare Chiesa, Fabio Paratici ha portato in tutti i modi a portare sotto l’ombra della Mole Emerson Palmieri. Il calciatore italo brasiliano aveva trovato l’accordo con il club bianconero, che però non aveva fatto i conti con l’ostracismo del Chelsea, che ha detto no all’offerta dei Campioni d’Italia di un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La trattativa non è decollata anche per la ferma volontà di Sami Khedira di non lasciare la Vecchia Signora: con i soldi ricavati dall’eventuale rescissione consensuale con il tedesco, la Juve avrebbe potuto fare un’offerta sicuramente più appetibile ai londinesi.

A distanze di alcune settimane, lo scenario “rischia” di essere cambiato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, oltre all’Inter, da tempo sulle tracce dell’ex terzino della Roma, nelle ultime ore si sarebbe iscritta alla corsa per il calciatore anche il Napoli. Il Patron Aurelio De Laurentiis avrebbe cominciato ad imbastire i primi colloqui con l’entourage del calciatore, visti anche i buoni rapporti con il Chelsea complice il buon esito della trattativa legata a Jorginho.