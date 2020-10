Paulo Dybala domani sera giocherà titolare contro il Verona, ma di rinnovo del contratto non se ne parla. La Juventus lo cederà al Chelsea per l’offerta giusta?

Sportmediaset è sicuro: Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. Secondo il portare del più popolare gruppo televisivo privato italiano, la Joya potrebbe giocare altrove nella prossima stagione. Dalla Spagna sono rimbalzate, nelle scorse ore, delle indiscrezioni che parlano di un Chelsea disposto a fare follie per l’argentino. Il club londinese avrebbe stanziato tra gli 80 e i 100 milioni per convincere la Juventus a privarsi del suo numero 10. Per Dybala sarebbe poi pronto un contratto da circa 10 milioni all’anno. E’ chiaro che, se le voci e le cifre avessero un fondamento, entrambe le parti avrebbero tutti i vantaggi in un futuro di Paulo in Premier League.

Dybala senza rinnovo, il Chelsea sogna

Ciò che fa particolarmente scalpore, è la posizione della Juventus sul suo fuoriclasse. Attendista, quasi menefreghista. Il discorso relativo al rinnovo si è arenato a causa del Covid, che ha reso più complicata la situazione economica della Vecchia Signora. E’ questo ciò che potrebbe far saltare il banco e favorire un Chelsea che è tornato a spendere come ai vecchi tempi. Ora la priorità bianconera è rientrare delle spese e valutare quanto l’argentino sia indispensabile per il futuro. Il suo procuratore, Antun, è rimasto a Torino per un po’ di tempo. Senza però che gli venisse fatta la telefonata giusta. La Joya ha sempre detto di voler restare allo Stadium, ma vuole legittimare anche economicamente il suo status di giocatore decisivo per la Signora. I 15 milioni che sogna non sono raggiungibili, forse i bianconeri non arriveranno neppure a 10.