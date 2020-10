Marcelo alla Juventus, calciomercato: assist del Real, scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il nome di Marcelo, ormai in uscita dal Real Madrid. Secondo tuttojuve.com, i Blancos avrebbero individuato il sostituto del terzino: si tratta di Angelino, laterale sinistro del Lipsia.

Marcelo Juventus Calciomercato Real Madrid/ Marcelo e la Juventus sembrano avvicinarsi a grandi passi. Il terzino sinistro del Real Madrid, il cui contratto con scadrà il prossimo giugno, non ha ancora trovato l’accordo con il club spagnolo per quanto concerne un prolungamento. Ragion per cui le voci di un suo possibile approdo a Torino ha assoluta ragion d’essere, e i rumours si sono intensificati esponenzialmente nelle ultime ore. Del resto, la compagine bianconera ha improcrastinabile bisogno di un laterale di fascia d’esperienza che sappia sostituire al meglio il lungodegente Alex Sandro, i cui tempi di recupero dell’infortunio si sono pericolosamente dilatati.

Leggi anche–>Juventus, Pirlo ha deciso dove far giocare Bernardeschi

Già nelle scorsi sessioni di calciomercato il matrimonio tra Marcelo e la Juventus sembrava vicinissimo al lieto fine. Tuttavia, l’affare più volte è sfumata a causa della ferma volontà del calciatore di continuare la sua esperienza alla corte di Zidane. La situazione negli ultimi mesi è problematicamente cambiata, e le chances che il sudamericano possa continuare a calpestare il manto erboso del Santiago Bernabeu sono ridotte al lumicino. Dalla Spagna, infatti, trapelano importanti indiscrezioni.