Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: tutto pronto per sfida di Serie A, Andrea Pirlo ha fatto le sue scelte.

Stasera alle 20.45 Andrea Pirlo e la sua Juventus dopo la bella vittoria in Champions League, tornano in campionato nell’ardua sfida contro l’Hellas Verona all’Allianz Stadium. Il maestro ha fatto le sue scelte ma dovrà comunque fare a meno di due pedine fondamentali. Come sappiamo Cristiano Ronaldo è ancora fuori per la riscontata positività al Covid-19, così come De Ligt per quanto concerne la difesa che è ancora fermo per l’operazione subita alla spalla. Ovviamente anche Chiellini dovrà stare fuori. Ma la buona notizia è che ci sarà, finalmente, Paulo Dybala dal primo minuto.

Formazioni ufficiali Juventus-Verona: le scelte di Pirlo

Come dicevamo, il maestro nonostante l’assenza del fenomeno Cristiano Ronaldo potrà comunque avere garanzie sull’altro fuoriclasse dell’attacco, Paulo Dybala infatti partirà da titolare al fianco dell’ormai prolifico Alvaro Morata che sta andando a segno ad ogni partita.