Juventus, il Barcellona perde un altro pezzo importante

La Juventus non guarderà solo al Verona, avversario di stasera, ma penserà anche alla prossima importante partita di Champions League.

Nel secondo turno della fase a gironi infatti si dovrà affrontare il Barcellona di Ronald Koeman, squadra vittoriosa all’esordio contro il Ferencvaros ma che in campionato non vince da tre turni. Proprio ieri ha perso in casa il “clasico” contro il Real Madrid e la squadra blaugrana è finita ovviamente nel mirino della critica. Di sicuro, nonostante la presenza di Messi, non sembra più quella corazzata imbattibile.

LEGGI ANCHE –>Juventus, si allunga lo stop di Alex Sandro: le partite che salterà

Juventus, nel Barcellona assente anche Coutinho