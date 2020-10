Calciomercato Juventus: bocciatura definitiva, via a gennaio

Bernardeschi sarà la prima cessione che animerà il calciomercato Juventus di gennaio. L’ex Fiorentina verrà piazzato per cercare di effettuare plusvalenza.

Bernardeschi ha appena 26 anni, ma ancora non si fa altro che parlare del suo vero ruolo ruolo. Chiaramente questo non è un segnale positivo i tifosi bianconeri se ne sono resi ampiamente conto. Si tratta sì di un giocatore di qualità, ma ha bisogno di giocare di una squadra che gli possa garantire un certo numero di partite. Il suo contributo è parziale e allo Stadium il suo tempo è praticamente finito. Il calciomercato Juventus sarà animato proprio dall’ex Fiorentina che a gennaio dovrà trovarsi una sistemazione adeguata e lasciare il club.

Secondo il portale calciomercatoweb.it uno dei calciatori che ha deluso di più fin qui è proprio Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina era già in bilico e dopo questo avvio di stagione il suo addio sembrerebbe sempre più probabile. A maggior ragione dopo l’innesto di Federico Chiesa, suo erede al Franchi e adesso pare anche alla Vecchia Signora. Dal calciomercato Juventus non si sa mai cosa può succedere, ma su questo binario si viaggia dritti come un treno. Sull’esterno bianconero potrebbe esserci l’interesse del Rennes, che ha già trattato con la Juventus per ingaggiare Rugani, e l’Everton di Carlo Ancelotti.