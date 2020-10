Guardiola idolo di Pirlo, ma anche un’ombra per la panchina della Juventus

Dall’Inghilterra fanno sapere che Pep Guardiola forse non rinnoverà il contratto in scadenza con il Manchester City. La Juventus ci pensa…

«Guardiola è un esempio per tutti noi, è uno dei migliori. È dato una strada da seguire ai giovani allenatori che volevano promuovere un certo tipo di calcio offensivo. Ognuno di noi ha le sue idee e vuole portarle avanti, ma lui è sicuramente un modello per tutto il movimento calcistico. Mi piace il suo stile di gioco: attaccare sempre e influenzare il gioco per poter gestire sempre le situazioni. Questo deve essere il nostro obiettivo per il futuro per la Juventus». Chissà se Andrea Pirlo ripeterebbe queste parole sapendo che Pep Guardiola da giugno potrebbe essere il nuovo allenatore. della Juventus. Secondo il Daily Mail, infatti il Manchester City si starebbe guardando attorno.

