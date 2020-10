Juventus Barcellona, Bonucci sarà titolare o no? Ecco la rivelazione

Alla vigilia della gara contro il Barcellona, Andrea Pirlo deve ancora sciogliere il dubbio relativo a Leonardo Bonucci. Sebbene il difensore bianconero sia uscito malconcio dalla gara contro il Verona, filtra ottimismo sulla possibilità che venga schierato come titolare.

Juventus Barcellona Bonucci/ Un match diverso dagli altri. E non potrebbe essere altrimenti. Dopo il faticoso pareggio ottenuto in rimonta contro il Verona, la Juventus di Andrea Pirlo, che in campionato ha ottenuto “soli” 9 punti in 5 partite, attende il Barcellona di Leo Messi. La gara con gli scaligeri non solo ha bloccato i bianconeri ad un altro pareggio, il terzo consecutivo in questo scorcio di stagione, ma ha causato un problema di natura fisica a Leonardo Bonucci, vittima di un infortunio muscolare che ha destato apprensione nelle ore immediatamente successive alla gara contro Favilli e compagni.

Importanti novità sono state rivelate da Giovanni Guardalà, juventinologo di Sky Sport 24. Secondo le ultime indiscrezioni fatte rimbalzare dalla nota emittente satellitare, infatti, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di schiera di schierare Bonucci dall’inizio, assumendo le giuste precauzioni in vista di una possibile ricaduta. La rifinitura di domani potrebbe fornirci molte informazioni a riguardo, ma le probabilità di vedere in campo Bonucci aumentano sensibilmente.