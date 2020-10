Cristiano Ronaldo, la Juventus ha l’esito del tampone portoghese

Cristiano Ronaldo hanno saputo l’esito del tampone sul coronavirus a cui si è sottoposto in giornata in vista di Juventus-Barcellona.

Tutto il mondo aspetta la sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi. Vale a dire tra i due calciatori che nell’ultimo decennio hanno indirizzato a loro piacimento le sorti della Champions League prima che Liverpool e Bayern Monaco mettessero fine al loro dominio. Se per la Pulce non c’è mai stato alcun dubbio sulla sua presenza, sul Re invece alla notizia del Coronavirus è scattato un countdown. C’è da dire, innanzitutto che i bianconeri hanno fatto molto male senza di lui pareggiando perfino a Crotone e con il Verona. Crisi profonda, pertanto, che domani sera sarà acuità dall’assenza di tutta la difesa titolare. contro l’argentino e Griezzman, infatti, non ci saranno Chiellini, Bonucci e De Ligt: vale a dire i tre stopper titolari. E’ chiaro che Pirlo è molto preoccupato da questa supersfida perché arriva con l’infermeria piena. Rischiare di prendere un’imbarcata in mondovisione non è il massimo della vita, pertanto ha incrociato le dita fino al momento della comunicazione ufficiale.

Cristiano Ronaldo, ecco l’esito del tampone

L’esito ufficiale è stato reso noto dalla Juventus qualche minuto fa. Cristiano Ronaldo non sarà disponibile per la gara contro il Barcellona. Il tampone a cui è stato sottoposto il campione portoghese ha dato nuovamente esito positivo: rimandata la sfida contro Messi. Pirlo dovrà quindi trovare delle soluzioni alternative per riuscire a battere i blaugrana.