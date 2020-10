Arthur non avrebbe gradito alcune dichiarazioni del proprio allenatore. Il brasiliano non ha mandato giù le critiche di Pirlo…

il centrocampista brasiliano Arthur non avrebbe gradito alcune parole usate da Pirlo nelle interviste stampa. Il brasiliano, arrivato in estate con l’operazione maxi scambio con il Barcellona per Pjanic, non avrebbe mandato giù le critiche del suo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni riportata anche da ‘ Calciomercato.com ‘, Infatti stando al sondaggio le critiche mosse da Pirlo vertevano su un troppo possesso palla di Arthur, definito dal maestro “innamorato troppo del pallone“, poi “quella di non avere playmaker a disposizione”.

Juventus senza pace, è furioso con Pirlo: parole inaspettate

Sembra infatti che non siano state apprezzate le parole di Andrea Pirlo durante le interviste nel post partita di Juventus – Hellas Verona. Stando infatti al sondaggio di Calciomercato.com, il brasiliano si sarebbe infastidito per le parole del proprio allenatore. Arthur, così come Kulusevski, sono due dei nuovi acquisti che stanno diventando partita dopo partita i nuovi pilastri dei rispetti ruoli. Due giovani calciatori che stanno già facendo la differenza. La rifondazione di Andrea Pirlo sta già facendo, comunque, le dovute differenze. Un modulo “inedito” con due laterali tutto campo a supporto degli attaccanti. A mediana la Juventus di Pirlo non ha però un regista in pieno ruolo, il brasiliano ha una grande tecnica ma il mister lo preferisce interno. Non è scontato infatti che la Juventus decida di investire nel centrocampo cercando proprio un regista.

Intanto da Barcellona impazza un’idea davvero suggestiva di mercato, come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in Spagna rimbalza una nuova voce che vedrebbe proprio protagonista il futuro di Paulo Dybala. Infatti la clamorosa indiscrezione parla di un super scambio fra Juventus e Barcellona, con protagonisti il numero 10 argentino e il francesce Antoine Griezmann. Un’ipotesi decisamente concentra viste che, molto probabilmente, Lionel Messi, in una situazione compromessa al Barcellona, lascerà certamente la Spagna in estate. Sul fenomeno ci sono sempre l’Inter e il Manchester City dell’ex allenatore Guardiola.