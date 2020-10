Bayern, proposto alla Juventus uno scambio clamoroso

Il Bayern Monaco, per non perdere a parametro zero Alaba, ha proposto alla Juventus uno scambio alla pari con Douglas Costa. Paratici riflette.

Il portale calciomercatoweb.it aggiorna sulla situazione di Douglas Costa. Il club presieduto da Rummenigge valuta una mossa disperata per non ”regalare” Alaba a parametro zero. Il Bayern, infatti, vuole proporre ai bianconeri uno scambio con l’estroso carioca. Il brasiliano quest’estate è tornato all’Allianz Arena dopo tre anni in bianconero, ma solamente in prestito. Così il piano dei tedeschi sarebbe trattenere l’esterno proponendo lo scambio proprio con Alaba. Un’offerta sicuramente allettante che la società juventina starà valutando con molto interesse. Paratici potrebbe così liberarsi del brasiliano e risolvere il problema del terzino sinistro. Lo stipendio però sarebbe alto.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, addio alla Juventus. Dalla Spagna: «Fissata la cifra»

La situazione di Alaba al Bayern

In Germania si continua a discutere tanto sulla situazione relativa ad Alaba. Al terzino sinistro austriaco il contratto con il Bayern Monaco scadrà la prossima stagione. Dal canto suo non ha ancora trovato l’accordo con i bavaresi per prolungare la sua esperienza in Germania. Siti specializzati tedeschi riferiscono anche che si sarebbe concluso con un nulla di fatto un nuovo incontro avvenuto tra le parti. Nelle scorse settimane, infatti, i dirigenti dei bavaresi e il padre del giocatore, Pini Zahavi si sono visti perfare il punto. Il giocatore sarebbe disposto a prolungare il contratto, ma a patto che la società bavarese gli corrisponda un importante aumento dell’ingaggio. Ad oggi non è possibile causa Covid, pertanto l’ipotesi Juventus deve essere attenzionata come merita.