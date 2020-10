Juventus Barcellona 0-2, Danillo: “Non siamo stati aggressivi, ma..”

Le parole del terzino brasiliano ai microfoni di Sport Mediaset dopo la fine del match contro il Barcellona

Juventus Barcellona Danilo/ Un Danilo sicuramente contrariato quello che si presenta ai microfoni di Canale 5 per commentare la gara persa dai bianconeri per 0-2 al cospetto del Barcellona. Ecco quanto dichiarato dal terzino sudamericano: “Non siamo riusciti mai ad imporre il nostro gioco, abbiamo lasciato troppi spazi e non siamo stati sufficientemente aggressivi per chiudere gli spazi nel migliore dei modi. E questo tipo di squadre non ti perdona se non sei al 100 per cento. Dobbiamo cercare di resettare quanto fatto fino ad ora, e farci trovare al meglio nelle prossime partite. Questo tipo di match ti può lasciare il segno, ma abbiamo il dovere di risollevarci riuscendo ad attaccare e a difendere con aggressività.

Cristiano Ronaldo? La sua assenza sicuramente si è fatta sentire, non so come sarebbe andata a finire ma abbiamo il dovere di fare del nostro meglio.”