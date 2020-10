Diretta streaming live di Juventus-Barcellona: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita delle 21.00, valevole per la UCL.

Juventus-Barcellona Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo la bellissima vittoria in Champions League contro la Dinamo Kiev, la Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare altri tre punti importanti per riagganciare la testa del girone, contro un avversario ostico come il Barcellona di Leo Messi. Impegno da non sottovalutare soprattuto con una squadra insidiosa come sanno essere i catalani. Juventus concentratissima per fare bene e continuare il ciclo di vittorie, nonostante qualche assente di lusso come Cristiano Ronaldo che non potrà incontrare sul campo il rivale di sempre Leo Messi.

Diretta streaming live, Juventus-Barcellona: segui con noi il match di UCL

Una sfida non facile che purtroppo dovrà fare a meno della presenza del campionissimo Cristiano Ronaldo fuori per la positività riscontrata al Coronavirus. Il portoghese, che attualmente è in isolamento per guarire (sebbene asintomatico) salterà questa partita di Champions senza così poter incontrare il rivale di sempre Lionel Messi, sfida rimandata al Camp Nou. In attacco Pirlo sceglie di confermare l’ormai certezza Morata, che come abbiamo visto sta garantendo quella mole di gol davvero importante, affiancato all’altra certezza offensiva Paulo Dybala, ritornando ufficiale dal primo minuto in campionato. Cuadrado e Kulusevski si occuperanno, invece, di coprire le fasce diventando proprio come richiesto dal mister bianconero. Dal primo minuto giocherà anche Rabiot, mentre in difesa si ritorna con i due centrali: Bonucci e Demiral, con Danilo che tornerà a fare l’esterno.