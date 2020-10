Juventus-Barcellona streaming: dove vederla in tv e su internet

Juventus-Barcellona, le probabili formazioni

Juventus-Barcellona è la sfida di cartellone della seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si giocherà questa sera, 28 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 21. Match che ovviamente sarà visibile in tv, sia su Sky, che offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati, che su Mediaset che trasmetterà la partita in chiaro su Canale 5. La formazione bianconera andrà a caccia della seconda vittoria dopo aver espugnato il campo della Dinamo Kiev all’esordio. Stessa missione per il Barcellona, che ha battuto il Ferencvaros senza troppi problemi nella prima partita. I blaugrana sono reduci dal ko pesante nel “clasico” contro il Real Madrid in campionato e dunque vorranno senz’altro riscattarsi. La partita Juventus-Barcellona sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), e Sky Sport canale 252. Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Per quanto riguarda Canale 5, la telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo e Aldo Serena e anche in questo caso si potrà guardare il match in streaming attraverso Mediaset Play.Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Bentancur, Rabiot, Ramsey; Kulusevski; Dybala, Morata.Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembelé, Griezmann, Ansu Fati; Messi.

Juventus-Barcellona streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.