Calciomercato Juventus, Pirlo nonostante la sconfitta con il Barca può sorridere sul mercato, pronto l’assedio ad Isco.

Calciomercato Juventus, Pirlo nonostante la brusca sconfitta in Champions League contro un Barcellona tatticamente superiore, può sorridere, almeno sul mercato. La dirigenza bianconera è pronta a regalare al maestro un colpo da 40 milioni di euro, già a gennaio. Trattasi di un pallino dei bianconeri che è in orbita mercato da ormai diverse sessioni di mercato e potrebbe portarsi a compimento, finalmente, in questa sessione invernale. Stiamo parlando di Isco. Il talentoso giocatore spagnolo del Real potrebbe arrivare a Torino già in questa sessione di mercato invernale al costo, come dicevamo poc’anzi, di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: colpo da 40 milioni già a gennaio!

la Juventus ha palesato tutti i suoi limiti, non andando oltre il pareggio contro Crotone e Verona. A gennaio potrebbe quindi già esserci un’importante novità sul mercato, proprio per correre ai ripari vista al situazione abbastanza inedita della classifica, nonostante sia ancora l’inizio del campionato. Secondo il portale ‘Don Diario’, i bianconeri sarebbero pronti a chiudere l’operazione per Isco, il quale accetterebbe di buon grado il trasferimento a Torino piuttosto che scegliere e accettare la corte di Everton e Siviglia, altre due pretendenti.