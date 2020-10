La Juventus, reduce dal ko di Champions League, adesso deve tornare a concentrarsi sul campionato di serie A. Bisogna tornare al successo.

I bianconeri hanno commesso qualche passo falso di troppo in questo periodo, ragion per cui adesso bisogna innestare una marcia superiore se non si vorranno perdere troppo tempo dalle rivali. Certamente Pirlo ha dovuto fare a meno nelle ultime gare di alcune pedine importanti tra cui Cristiano Ronaldo e il tecnico spera al più presto di poter contare su tutti gli elementi della sua rosa per avere più possibilità di scelta nella formazione.

Juventus, rientra in gruppo Chiellini

“La Juve si lascia alle spalle la partita di ieri sera contro il Barcellona e ricomincia a lavorare. Il calendario non si ferma e domenica pomeriggio alle 15 i bianconeri sono attesi dalla sfida in trasferta contro lo Spezia. La squadra si è ritrovata al Training Center al mattino; come sempre nei post gara chi è stato maggiormente impegnato ha avuto una seduta di scarico in palestra. Forza, possesso palla e partitella per tutti gli altri. E’ rientrato in gruppo Giorgio Chiellini. Domani si torna a lavorare, appuntamento nuovamente al mattino” si legge nella nota del club bianconero. Dunque importante rientro in vista per Pirlo, che potrà contare sull’esperienza del difensore per il match contro i liguri.