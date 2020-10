Chiesa: «Aspetto Ronaldo, alla Juventus bisogna vincere tutte le partite»

Federico Chiesa, nel corso della sua presentazione ufficiale, svela le sensazioni: «Ho saputo della Juventus solo negli ultimi giorni di mercato».

«C’è un po’ di responsabilità, da quando sono qua è tutto nuovo, anche quello che ci chiede il mister. Devo ancora imparare. Ma posso giocare sia a destra che a sinistra». Sono parole di Federico Chiesa che oggi è stato presentato ufficialmente dalla Juventus. L’ex talento viola non ha ancora incrociato CR7 che sta cercando di venire a capo del Coronavirus, però ha fatto la conoscenza degli altri campioni. «Non vedo l’ora di allenarmi con Cristiano Ronaldo – ha aggiunto -. Finora non è stato possibile, ma Buffon, Chiellini e Bonucci sono giocatori che hanno lasciato un’impronta, non solo a parole ma anche negli atteggiamenti. Basta cambiarsi con loro e già impari qualcosa. Spero di seguire le loro orme, ma la strada è davvero lunga».

Chiesa e la mentalità della Juventus: conta solo vincere

Federico Chiesa torna poi su quei concitati giorni di calciomercato. Ha giocato l’ultima gara in viola con la fascia di capitano. Poi la Nazionale e la Juventus. «Solo negli ultimi giorni di mercato ho saputo del possibile trasferimento – svela -. La società bianconera ha fatto un lavoro straordinario per concludere l’operazione». L’esterno non è preoccupato dal rendimento negativo che stanno avendo in campionato e Champions. «L’emozione dell’esordio in Coppa dei Campioni è stata meravigliosa. Qua la mentalità è di vincere tutte le partite: stando insieme i risultati arriveranno. Ora siamo tutti uniti per giocarci al meglio la gara con lo Spezia, fondamentale per il campionato».