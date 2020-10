Calciomercato Juventus, riprende quota l’idea di uno scambio con il Real

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare rumors sui possibili prossimi movimenti della dirigenza bianconera.

La strategia del club è quella di non guardare solamente alla stagione in corso ma di proiettarsi inevitabilmente anche al futuro. Per essere al top sia in Italia che in Europa c’è bisogno di elementi giovani, ma anche di calciatori già con una grande esperienza e che possano fare la differenza con il loro talento. Per questo si è tornati a parlare di un possibile scambio con il Real Madrid.

