Juve, Bentancur sta deludendo: Pjanic è un rimpianto?

Le prestazioni di Rodrigo Bentancur in questo scorcio di stagione sono piuttosto deludenti, e c’è chi, tra i supporters bianconeri, comincia a rimpiangere la partenza di Miralem Pjanic

Juventus Bentancur/ Il periodo negativo della Juventus è emblematizzato dalla prestazioni poco convincenti di Rodrigo Bentancur. La mezzala uruguayana, che l’anno scorso si era espresso ad alti livelli guadagnandosi in pianta stabile una maglia da titolare a discapito di Miralem Pjanic, quest’anno sembra aver compiuto qualche passe indietro. Complice uno stato di forma non ottimale, e una squadra che complessivamente stenta a decollare. Pirlo non è riuscito ancora a trovare l’amalgama giusto, e contro il Barcellona l’ex centrocampista del Boca Juniors è sembrato costantemente in balia del centrocampo blaugrana, con il solo Rabiot a provare a schermire le funamboliche giocate degli uomini di Ronald Koeman.

La sensazione è che Bentancur non si trovi affatto a proprio agio in un centrocampo a 4, in cui il ruolo di esterno è tra l’altro occupato da due giocatori di spinta quali Kulusevski e Federico Chiesa. Sarri lo scorso anno lo impiegava come regista di un centrocampo a tre, e questa sembra la collocazione tattica più congeniale al sudamericano che domani, in occasione della gara contro lo Spezia, dovrebbe almeno inizialmente accomodarsi in panchina.