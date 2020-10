Juventus, dalla Spagna: addio alla Serie A più vicino

Dalla Spagna arriva una indiscrezione molto interessante su quello che potrebbe essere il futuro che attende la Juventus.

La missione della società non è soltanto quella di rimanere al top del campionato italiano, ma essere sempre più un club vincente in Europa. E all’orizzonte per la Juve potrebbe esserci un progetto molto interessante.

Il rumor di una Superlega europea in fase di realizzazione arriva forte dalla Spagna. Come riporta infatti il Mundo Deportivo, l’epidemia Covid-19 ha accelerato l’intenzione di creare un campionato con le migliori squadre del vecchio continente. L’idea è quella di partire nella stagione 2022-23 con un gruppo di squadre fisse e altre che varierebbero in base a criteri non ancora definiti. Tra le squadre italiane ci sarebbero sicuramente Juventus, Milan e Inter, cinque invece le formazioni di Premier League (rimarrebbe fuori, almeno inizialmente, una tra Liverpool, Manchester United, City, Chelsea, Arsenal e Tottenham). Quindi due squadre tedeschi (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) e sicuramente il Psg per la Francia. Rimane quindi da capire quale sarebbe il destino non solo di altri importanti club europei come Ajax, Porto e Benfica, ma anche quello delle altre big della serie A come Roma, Lazio, Atalanta e Napoli.