Juventus, la rivelazione di Pirlo su Cristiano Ronaldo

La Juventus si prepara alla prossima partita di campionato che vedrà i bianconeri di Pirlo impegnati sul campo dello Spezia.

Una trasferta in terra ligure da prendere con le pinze per i bianconeri, che dovranno prestare la massima attenzione ad una squadra, quella allenata da Italiano, che non avrà nulla da perdere e che per questo motivo potrà giocare senza troppa pressione. Fare risultato contro la Juve è sempre una ambizione importante per tutti i club. Una buona notizia per il tecnico bianconero Andrea Pirlo è arrivata proprio ieri. Il tampone di Cristiano Ronaldo ha dato esito negativo e dunque il portoghese è tornato a disposizione. Ma giocherà contro lo Spezia? Alla domanda ha risposto proprio Pirlo nella conferenza stampa della vigilia.

Juventus, Pirlo fa partire Ronaldo dalla panchina

«É arrivata la negatività anche del secondo tampone, quindi oggi Ronaldo partirà con la squadra. Sta bene e stamattina si è allenato individualmente. Non credo che comincerà dall’inizio, vedremo come starà domani» ha detto l’allenatore in conferenza stampa, come riportato dal sito internet ufficiale del club. A questo punto è probabile che in avanti venga confermata la coppia formata da Morata e Dybala, con il portoghese pronto a subentrare a match in corso.