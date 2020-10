Spezia-Juventus, i convocati: assenze pesanti in difesa

La Juventus è pronta per partire verso Cesena in vista della partita che l’attende domani contro lo Spezia. Ecco i convocati.

Ci sono delle assenze pesanti nella formazione bianconera, nella quale ci sarà come lungodegente il laterale sinistro Alex Sandro, ormai fuori da tempo. La buona notizia per il tecnico Andrea Pirlo è il recupero di Cristiano Ronaldo, risultato negativo al tampone e dunque disponibile. Il portoghese dovrebbe però partire dalla panchina nel match contro l’undici di Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, c’è aria di addio: l’attaccante può andarsene

Juventus, i convocati contro lo Spezia

Come del resto aveva già preannunciato Andrea Pirlo in conferenza stampa, ci sono delle assenze pesanti nella lista dei convocati della Juve in vista della gara di domani. Assenti infatti nell’elenco Chiellini e De Ligt. I due difensori di fatto sono recuperati, si sono anche allenati in gruppo negli ultimi giorni. Ma non saranno rischiati e continueranno nel loro lavoro di allenamento per essere presto al top della condizione.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala.