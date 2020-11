Formazioni ufficiali Spezia Juventus. Pirlo per questa ennesima sfida di campionato non dovrà sbagliare e ottenere in tutti i modi i tre punti

Una sfida importantissima quella di oggi della Juventus, Pirlo non può sbagliare. La sua permanenza sulla panchina è ancora solida, gode di un ottima stima da parte di tutta la dirigenza, che l’ha scelto con certezza, ma un risultato negativo, oggi, potrebbe compromettere l’armonia che, nonostante alcuni pareggi di troppo, c’è ancora. Il maestro e i giocatori lo sanno dunque si andrà in casa della neopromessa Spezia con l’unico obiettivo di ottenere i tre punti. Pirlo si affiderà ad alcune certezze, ecco quali:

Formazioni ufficiali Spezia Juventus, la decisione su Ronaldo

Purtroppo nella sfida odierna delle ore 15.00 non ci sarà di nuovo Cristiano Ronaldo, così come De Ligt. Il maestro si affiderà alle certezze a disposizione con l’unico obiettivo della vittoria su un campo con cui i bianconeri possono fare bene, nonostante l’avversario non sia da sottovalutare. Ecco, dunque, le formazioni della squadre che scenderanno in campo questo pomeriggio: