La Juventus si appresta a scendere in campo nel pomeriggio a Cesena contro lo Spezia in un giorno davvero speciale per il club.

Ricorre oggi infatti il 123esimo anniversario della nascita della squadra bianconera, capace in questo lasso di tempo di diventare un esempio per molti e un punto di riferimento per tutti i tifosi che amano la maglia in maniera sviscerata. Più di un secolo di trionfi da ricordare e, come tutti si augurano, da festeggiare anche in futuro.

