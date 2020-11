Spezia-Juventus streaming: dove vederla in tv e su internet

Spezia-Juventus, le probabili formazioni

Questo pomeriggio sul campo neutro di Cesena si giocherà la sfida tra i liguri e l’undici di Pirlo, alla ricerca di un successo importante per la classifica e il morale. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Lele Adani. Dopo aver steccato in Champions League contro il Barcellona e aver ottenuto dei pareggi contro Crotone e Verona, adesso Dybala e compagni non possono permettersi altri passi se vogliono lottare per il primo posto in classifica. Occhio però alla spigliatezza di uno Spezia che non avrà nulla da perdere.La partita Spezia-Juventus sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, con i collegamenti previsti nel corso della trasmissione pomeridiana “Tutto il calcio minuto per minuto” su Radio Rai 1.Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Morata.

