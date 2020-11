Calciomercato Juventus, dalla Spagna confermano il super scambio fra Inter e Real per Isco, noto obiettivo dei bianconeri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna confermano un interesse del Real Madrid in un operazione scambio di cartellini che vedrebbe coinvolto Isco, noto obiettivo della Juventus. L’ultima indiscrezione, riportata anche in un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘, parla di un interesse sentito dell’Inter per il calciatore spagnolo. Infatti la suggestione di mercato vedrebbe coinvolto il cartellino di Eriksen più un compenso economico per arrivare a Isco. L’ultimo pareggio interno dell’Inter ha fatto correre ai ripari la dirigenza nerazzurra, l’obiettivo è quello di superare la Juventus e vincere il campionato. Con l’acquisto di Isco, Antonio Conte, andrebbe a rinforzare la rosa ma l’eventuale accordo fra le parti befferebbe la Juventus che aveva proprio l’obiettivo Isco come rinforzo per la sessione del mercato invernale.

Calciomercato Juventus, salta il rinforzo: scambio beffa

Secondo, infatti, quanto viene riportato da ‘todofichajes.net’, l’Inter avrebbe messo nel mirino Isco e Marotta avrebbe un piano perfetto per anticipare Paratici. Il fantasista spagnolo sembra non essere più il punto di riferimento di un tempo, gli spazi al Real Madrid si sono limitati, dunque lo stesso giocatore sarebbe disposto a lasciare i Merengues già a gennaio. La Juventus sembrava, prima di quest’ultima notizia, essere la squadra più interessata all’acquisto di Isco, vuoi per una necessità in rosa (a Pirlo manca un giocatore da quelle caratteristiche tecniche), ma vuoi anche per una ritrovata armonia con il compagno di vittorie Cristiano Ronaldo. Insomma Isco sembrava un predestinato per vestire la maglia bianconera, ma il piano dell’Inter potrebbe convincere la dirigenza spagnola.