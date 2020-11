Calciomercato Juventus, gli ultimi rumors: può partire a gennaio

Il calciomercato della Juventus negli ultimi mesi lo ha visto spesso protagonista di rumors che ne vorrebbero il ritorno in Italia.

Stiamo parlando ovviamente di Paul Pogba, campione francese oggi al Manchester United ma con un passato importante alla Juventus. Dove i tifosi sognano ad occhi aperti un suo ritorno per rinforzare sempre più la squadra di Andrea Pirlo. In Inghilterra ultimamente il suo rendimento non è stato brillante, complice anche qualche infortunio di troppo, e si continua a parlare molto del suo futuro visto il contratto in scadenza.

