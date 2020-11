Juventus, è già toto-formazione: ecco chi può restare fuori in Champions

Missione Ferencvaros iniziata per la Juventus di mister Pirlo, che punta a vincere anche in Champions dopo averlo fatto in campionato.

Contro lo Spezia è arrivato un sonante successo in trasferta che porta la firma di Cristiano Ronaldo. Non poteva esserci un ritorno migliore per l’attaccante portoghese, che dopo essere rimasto fuori per un paio di settimane a causa del Covid è rientrato alla grande, impiegando meno di tre minuti per mettere la palla nel sacco. Poi è arrivata la doppietta su calcio di rigore con un delizioso scavetto. A questo punto è scontato dire che CR7 sarà titolare nel match che la Juve giocherà contro gli ungheresi in Champions. Ma chi gli farà posto?

