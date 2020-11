Ferencvaros-Juventus: la probabile formazione. Chi gioca e chi no

Pirlo confermerà McKennie dal 1′ dopo la buona prestazione in casa dello Spezia. Ferencvaros-Juventus vedrà il ritorno di Cristiano Ronaldo dal 1′.

Ferencvaros-Juventus è uno di quei match che la Juventus non può tappare. Per ciò che concerne la probabile formazione, il dubbio più grande riguarda Paulo Dybala. La Joya rimane il vero punto di domanda della Juventus che vola in Ungheria. Il fuoriclasse argentino anche contro lo Spezia non è riuscito a cambiare marcia ed è finito nell’occhio del ciclone. I bianconeri domenica pomeriggio solo grazie all’ingresso di Cristiano Ronaldo sono riusciti a far girare la partita a proprio favore. Ecco che quindi il dilemma si ripete: chi giocherà di fianco al portoghese, lui o Morata?

Ferencvaros-Juventus, confermato Mckennie

Chi partirà sicuramente dal 1′ è McKennie che così sarà premiato dal proprio allenatore. A protezione di Szczesny giostreranno Cuadrado e Danilo sulle fasce e la coppia Chiellini-Bonnucci in mezzo. A centrocampo McKennie con Arthur e Bentancur o un giocatore offensivo in più e quindi il ritorno in campo di Kulusevski? E’ questa la seconda domanda a cui deve rispondere Pirlo che darà ancora spazio a Chiesa con Ronaldo e Morata.