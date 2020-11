Palmieri alla Juventus, calciomercato: sfida all’Inter per il terzino?

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri rimane un obiettivo importante per i bianconeri, anche dopo la chiusura della sessione di calciomercato. C’è da battere però la concorrenza dell’Inter, da tempo sulle tracce del calciatore

Calciomercato Juventus Palmieri/ La sessione estiva di calciomercato è appena terminata, ma soprattutto i dirigenti delle grandi squadre sono al lavoro per cercare di cogliere le ghiotte occasioni che la campagna trasferimenti può offrire. In questo senso, uno dei club più attivi è sicuramente la Juventus, con Fabio Paratici che sta cominciando a scandagliare il mercato alla ricerca di colpi con i quali incrementare il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, ce n’è uno che lo scorso settembre è stato a un passo dal vestire la maglia zebrata: si tratta di Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea in rotta di collisione con i Blues, dove vive ormai da separato in casa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’interesse della Juventus per Palmieri non si è affatto affievolito, e già a gennaio i dialoghi potrebbero portare ad un’operazione concreta. La distanza tra domanda ed offerta, permane: la Juve proporrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vorrebbero cedere l’ex Roma definitivamente, o al massimo con obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta sempre l’Inter, che da tempo sta facendo la corte a Palmieri.