Calciomercato Juventus, il direttore sportivo della Juventus ha risposto ad una domanda relativa al futuro del campione francese Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Paratici nel pre partita della sfida di Champions che vede impegnata la Juventus in casa degli ungheresi del Ferencvaros ha risposto ad una domanda relativa al futuro del campione francese Paul Pogba. Attualmente in centrocampista del Manchester United è molto dubbio sulla sua permanenza in Inghilterra e non è scontato possa lasciare i Red Devils al più presto possibile, chissà, anche nella finesta di mercato invernale. A tal proposito il direttore sportivo ha voluto rispondere sul futuro dell’ex giocatore della Juventus ancora molto legato all’ambiente e all’affetto di tutti i tifosi.

Calciomercato Juventus, Paratici risponde sul futuro di Pogba

Prima del fischio d’inizio del match di Champions League fra Ferencvaros e Juventus che vede i bianconeri in vantaggio per 1-0 alla ripresa, Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport del – possibile – suggestivo ritorno del polpo Paul Pogba in maglia bianconera.