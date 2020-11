Diretta streaming live, Ferencvaros Juventus: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita delle 21.00, valevole per la UCL

Diretta streaming live, Ferencvaros Juventus/ Un match da non sbagliare. Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Barcellona che ha visto i blaugrana dominare per tutto il match con un netto 2-0, la Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare i tre punti importanti per riagganciare la testa del girone e garantirsi un passaggio tranquillo agli ottavi di finale. Questa sera la compagine bianconera affronterà una squadra abbordabile su carta ma certamente da non sottovalutare soprattutto in una competizione così cinica e spietata com’è la Coppa dalle grandi orecchie, la Juventus lo sa bene e non vuole sbagliare. Bianconeri dunque concentratissimi per fare la differenza e tornare all’unico obiettivo possibile in questo momento: la vittoria, Pirlo inoltre potrà avvalersi del grande ritorno di Cristiano Ronaldo in Champions.

Diretta streaming live, Ferencvaros Juventus: segui con noi il match di UCL

Una sfida non facile ma certamente abbordabile ma non da sottovalutare, soprattutto, come dicevamo poc’anzi, in una competizione così spietata com’è la Uefa Champions League. In attacco Pirlo sceglie di confermare l’ormai certezza Morata ma può godersi anche il gradito ritorno del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, che ritornerà ufficialmente in Champions League da titolare dopo il periodo di stop causa positività al Covid-19. Il maestro ritornerà con una difesa a quattro, che vista l’assenza di De Ligt, si affiderà ad altri pilastri dell’ambiente bianconero come Chiellini e Bonucci.