Ferencvaros-Juventus, le probabili formazioni

Trasferta in Ungheria molto delicata per la formazione bianconera, a caccia di punti dopo essere finita ko nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro il Barcellona. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 201 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, commento tecnico di Massimo Ambrosini. Nessuna barricata prevista per gli ungheresi di Rebrov, che vuole giocarsi la partita a viso aperto. Certamente però la Juve è favorita, ha ritrovato anche Ronaldo e il portoghese è uno di quei giocatori che quando hanno fame di gol difficilmente rimangono digiuni. Ma servirà una prova accorta e tanto impegno se si vorranno portare a casa i tre punti.La partita Ferencvaros-Juventus sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, sulle frequenze di Radio Rai 1.Dibusz; Lovrencsics, Blažič, Kovačević, Heister; Laïdouni, Kharatin, Somália; Zubkov, Isael, Nguenin.Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Ramsey; Morata, Ronaldo.

Ferencvaros-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.