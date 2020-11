Juventus, nel mirino c’è il nuovo talento. Colpo a centrocampo?

La Juventus è su Rovella del Genoa, asto nascente del calcio italiano. La sua situazione contrattuale è complessa. Ma Paratici c’è.

Rovella è stato uno dei calciatori maggiormente inseguiti dalle formazioni cadette nell’ultimo mercato. A fiondarsi più di tutti sul calciatore a settembre, prima che partisse il campionato, è stato il Cosenza del ds Stefano Trinchera, direttore sportivo emergente. Cosenzachannel.it seguì a lungo la trattativa evidenziando come il Genoa aprì al trasferimento attratto dal minutaggio garantito in Calabria. A complicare le cose, però, ci fu la sua situazione contrattuale. Il Genoa non voleva correre il rischio di perdere Rovella a parametro zero tra un anno. La conditio sine qua non per darlo in prestito era che rinnovasse fino al 2024 o, meglio, al 2025. Faggiano voleva che il calciatori si vincolasse al club, in modo da renderlo patrimonio della società e da ottimizzare in futuro la sua cessione. Le sirene che arrivano dall’Inter e dalla Juventus, però, frenarono e bloccarono le trattative per il prolungamento di contratto. Le cose, oggi, sono cambiate e Paratici lo sa.

Juventus su Rovella, la situazione

La situazione rispetto a questa estate quando il Genoa aveva accettato di cederlo in prestito al Cosenza è cambiata per due motivi. Il primo è di natura tecnica. Maran, alle prese con la pandemia in rosa, per forza di cose è stato “costretto” a mandarlo in campo una prima volta. Le prestazioni di Rovella sono state così eccellenti che non è più uscito dal rettangolo verde. Tuttavia non sarebbe stato sufficiente per renderlo il perno del centrocampo dei Grifoni, ecco perché le strade sono due: ha già rinnovato oppure c’è già un accordo per la cessione. E la Juventus è molto, ma molto, interessata.