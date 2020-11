Juventus, pronti tre colpi sul mercato a parametro zero

La Juventus è pronta a sferrare tre colpi a parametro zero sul mercato. Paratici vuole Pogba, Milik e Rovella.

La Juventus sta lavorando a tre colpi a parametro zero. Ormai è chiaro a tutti che, dopo gli investimenti fatti per Chiesa e Kulusevski, non ci sia più spazio per affari onerosi. Allora Paratici ha tre nomi evidenziati in blu sul proprio taccuino. Del primo ha parlato ieri sera a Sky. «Paul Pogba in questo momento è un giocatore del Manchester United e proprio per questo motivo rimane una suggestione. Noi attualmente siamo solo a inizio stagione. È presto per pensare a obiettivi futuri». Ma che il francese sia il sogno di Pirlo e di tutta la tifoseria bianconera, non è affatto un mistero. Chi sono però gli altri due nomi?

LEGGI ANCHE >>> Barcellona e Juventus, lavori in corso per un nuovo scambio

Juventus, calciomercato già in fibrillazione

Gli altri due nomi sono quelli di Nicolò Rovella del Genoa e Arek Milik del Napoli. Sul baby fenomeno dei Grifoni, il ds Faggiano vuole che il calciatore si vincoli al club. Questo in modo da renderlo patrimonio della società e da ottimizzare in futuro la sua cessione. Le sirene che arrivano dall’Inter e dalla Juventus, però, hanno frenato e bloccato le trattative per il prolungamento di contratto. Le cose, oggi, sono propizie e Paratici lo sa. Sul centravanti polacco, invece, c’è poco da aggiungere. Non rinnoverà con i partenopei e partirà (forse) a gennaio. Serve una piccola offerta, nel caso dall’1 febbraio può firmare a zero.