Juventus, i convocati: niente da fare, è out contro la Lazio

Problema muscolare alla coscia sinistra per #Chiellini ko per la trasferta di Roma. #LazioJuve @CorriereTorino

— Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) November 7, 2020

Juventus, Chiellini non convocato

Bianconeri in partenza per Roma!

Ecco i convocati di Mister @Pirlo_official per #LazioJuve! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/yyoxN8b6Pf — JuventusFC (@juventusfc) November 7, 2020

Al posto di Chiellini giocherà dunque sicuramente Demiral, con Danilo che dovrebbe nuovamente occupare la fascia sinistra di difesa. Tra i convocati anche il giovane Dragusin, mentre a centrocampo c’è spazio pure per Portanova. Non c’è ovviamente Ramsey, che si è infortunato in Champions League e dunque non è a disposizione del tecnico. C’è molta attesa per capire quali saranno le sue scelte tattiche, dalle quali ovviamente dipenderà l’undici titolare.



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.

