Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo ha fatto le sue scelte per il match di Serie A, si torna al 4-4-2

Lazio-Juventus, le probabili formazioni: il maestro ha fatto le sue scelte per il prossimo match di Serie A che si disputerà in casa della Lazio domani alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma. Una sfida cruciale che vincolerà, viste le solite assenze, il tecnico a riproporre il 4-4-2 già visto in Champions. Una sfida difficile che varrà molto soprattutto per riprendere le posizioni alte della classifica, i tanti pareggi con successive vittorie lasciano ben sperare, ma oggi la Juventus proverà ad ottenere i tre punti, in una trasferta tutt’altro che semplice.

LEGGI ANCHE>>>Lazio-Juventus, Lotito da non credere: il virgolettato

Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo ha fatto le sue scelte

Come dicevamo poc’anzi, viste le assenze, il tecnico si affiderà nuovamente al 4-4-2 già visto in occasione della Champions League, un modulo che avrà come difensori centrali Bonucci e Chiellini. Cuadrado e Danilo verranno utilizzati come laterali difensivi. A mediana ritornerà titolare McKennie dal primo minuto, con Rabiot e Bentancur. Chiesa e Kulusevski aiuteranno la manovra offensiva nel ruolo di esterni in supporto delle due punte. Davanti si conferma il binomio Dybala-Morata, che ha già visto andare diverse volte in gol il “nuovo” acquisto bianconero.