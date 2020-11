Diretta streaming live, Lazio Juventus: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita delle 12.30, valevole per la Serie A

Diretta streaming live, Lazio Juventus/ Un match da non sbagliare. Dopo la vittoria schiacciante in Champions League contro il Ferencvaros, la Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare i tre punti importanti per riagganciare la testa della classifica e rispondere con vigore a tutte le avversarie. Quest’oggi la compagine bianconera affronterà una squadra tutt’altro che facile, abbiamo visto come la Lazio già la scorsa stagione sia stata una delle squadra più insidiose da affrontare, infatti in entrambi i match, con l’allora Juventus di Sarri, i bianconeri uscirono sconfitti. Sulla carta potrebbe essere una partita alla pari, con la Lazio che certamente non concederà troppo ai bianconeri nel proprio campo. La Juventus non vuole comunque sbagliare. Bianconeri dunque concentratissimi per fare la differenza e tornare all’unico obiettivo possibile in questo momento: la vittoria, Pirlo inoltre potrà avvalersi di tutta la qualità offensiva a disposizione Cristiano Ronaldo docet.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, infortunio Chiellini: ecco le gare che salterà

Diretta streaming live, Lazio Juventus: segui con noi il match di Serie A

Una sfida non facile che dovrà vedere la concentrazione massima della squadra di Pirlo, soprattutto con un’avversaria di questo calibro come la Lazio di Simone Inzaghi. In attacco Pirlo sceglie di confermare l’ormai certezza Morata ma può godersi anche il gradito ritorno del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, che affiancherà lo spagnolo in un binomio offensivo davvero prolifico in fase realizzativa. Il maestro ritornerà con una difesa a quattro, che vista l’assenza di De Ligt, si affiderà ad altri pilastri dell’ambiente bianconero come Demiral e Bonucci. Ancora out Chiellini e, nell’ultima ora alla lista degli indisponibili, s’è aggiunto Chiesa.